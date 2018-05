Gewählt: Ludwig ist neuer Bürgermeister von Wien

Ludwig wuchs im Gemeindebau in Floridsdorf auf

Geboren und aufgewachsen in Wien - zunächst in der Innenstadt, dann im Gemeindebau in Floridsdorf - kennt Ludwig diese Stadt in all ihrer Vielfalt. „Politik lag ihm schon in seiner Jugend im Blut. Der ehemalige Bezirksrat, Bundesrat und Gemeinderat hat zuletzt als Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung vielerlei Initiativen gesetzt, die den Wienerinnen und Wienern besonders wichtig waren“, sprach Oxonitsch etwa die Wiedereinführung eines Hausbesorgers in Wiens Gemeindebauten an. „Auch die Entwicklung des SMART-Wohnbauprogrammes sowie Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinschaft im Wohnumfeld sind Innovationen Ludwigs“, ergänzte Oxonitsch.