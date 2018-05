Lobautunnel: Grünes Licht vom Gericht, Start 2019?

Die Richter haben entschieden: Der umstrittene Lobautunnel in Wien darf gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Mittwoch grünes Licht gegeben, womit die Umweltverträglichkeitsprüfung positiv abgeschlossen ist. Allerdings müssen „neue Auflagen zur Sicherstellung des Schutzes vor Überschreitung von Umweltqualitätsnormen“ eingehalten werden, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.