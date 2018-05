„Kann erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen“

„Nach 24 Jahren Bürgermeister Häupl, nach über 20.000 Beschlüssen in diesem Wiener Gemeinderat können wir sagen: Lieber Mich‘l, du warst ein klassser Bürgermeister!“, schloss Oxonitsch die Debatte. Nun stellt sich Ludwig in einer Art Antrittsrede dem Plenum vor, danach steht seine offizielle Wahl an. Auch er schickte ein „herzliches Dankeschön“ an seinen Vorgänger. Er will sich nun „bemühen, mit meinen Schuhen zu gehen und kreativ die Stadt weiterzuentwickeln“.