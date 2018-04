Hotspot Praterstern: Jetzt kommt das Alkoholverbot

„In meiner Stadt müssen sich alle Frauen sicher fühlen“

Die „Krone“ fragte erst am 15. April: „Wann hört das endlich auf? Die Antwort: Ab dem 1. Mai. „Ich will die Aufenthaltsqualität der Wiener Plätze steigern, und der Praterstern ist mir da besonders wichtig“, erklärt Michael Ludwig. “Vor allem am Abend fühlen sich Frauen dort nicht so sicher. In meiner Stadt müssen sich aber alle Frauen in allen Stadtteilen auf allen Plätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen.„