Baby-Nachwuchs bei Elchen im Cumberland Wildpark

Geschlecht noch unklar

In den kommenden Tagen wird das Elch-Baby seinen Lebensraum immer mehr erkunden - allerdings vorsichtig und stets in Reichweite der Mama. Sein Geschlecht steht derzeit noch nicht fest. Sobald aber geklärt ist, ob es sich um einen Bullen oder eine Kuh handelt, wird auch ein passender Name für das Jungtier gesucht.

Im Wildpark Grünau gibt es auch bei etlichen anderen der rund 54 Tierarten Nachwuchs, er ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.