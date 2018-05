Jürgen Melzer in French-Open-Quali ausgeschieden

Der Niederösterreicher Dennis Novak spielt ebenfalls am Donnerstag um den Einzug in das Hauptfeld der French Open. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde den topgesetzten Japaner Taro Daniel 4:6, 6:1, 6:0, trifft nun auf den Tschechen Adam Pavlasek. Novak hatte im Jänner bei den Australian Open in Melbourne nach erfolgreicher Qualifikation sein Grand-Slam-Debüt gegeben.