Grasser als „Schattenmann“ und eine Glücksgöttin

Man könnte ihn den „Schattenmann“ nennen: Karl-Heinz Grasser, Hauptangeklagter im Buwog-Prozess. Er schreibt stets fleißig bei allen Aussagen mit, doch sein Name fiel an den 33 bisherigen Prozesstagen praktisch nie und nur in unverdächtigem Zusammenhang. So ist es auch bei seinem Freund und Trauzeugen Walter Meischberger.