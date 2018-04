Die zahlreichen Konten des Walter Meischberger

Bankberater diskret in Wiener Hotelzimmer getroffen

Meischberger betonte am Donnerstag mehrfach, dass er sich für diese Finanzkonstruktionen nicht interessiert und sich auch nicht ausgekannt habe. Er habe da vollständig auf seinen Finanzberater vertraut. Mit diesem habe er sich übrigens meistens nicht in der Wiener Filiale der Hypo Vorarlberg getroffen, sondern im Hotel am Wiener Stephansplatz. Dort habe er in einem Hotelzimmer, das wie eine Bankfiliale mit Computern ausgestattet gewesen sei, regelmäßig Bareinzahlungen aus seinen Geschäften gemacht, um sich „diskret“ im Ausland etwas anzusparen. Dies sei ebenfalls aus Diskretionsgründen notwendig gewesen.