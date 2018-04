Meischberger verteidigt Grasser: Haider Tippgeber

Buwog-Bieterverfahren: Tipp soll von Haider gekommen sein

Während Meischberger betonte, in der Causa Terminal Tower nur am Rande involviert gewesen zu sein, gab der Ex-Lobbyist zu, die Buwog-Vergabe von Anfang an am Radar gehabt zu haben und anschließend über Hochegger mit der Immofinanz als Leiter des Österreich-Konsortiums zusammengearbeitet zu haben. Zum zentralen Vorwurf der Anklage, Insiderinfos aus den Bieterrunden vom damaligen Finanzminister Grasser weitergeleitet zu haben, erklärte Meischberger, wie es „tatsächlich“ gewesen sei: Der damalige Kärntner Landeshauptmann Haider habe ihn am Montag, 7. Juni 2004, angerufen und von ihm wissen wollen, ob er eine Information über eine finale Bieterrunde habe. „Ich sagte ihm, ich wisse nicht einmal, wie die erste Runde gelaufen ist.“ Daraufhin habe Haider ihm die ungefähren Angebote der beiden Bieter - Ö-Konsortium und CA Immo - genannt. Haider habe ihn auch über die Höhe der Finanzierungsgarantie - der CA Immo - aufgeklärt.