Jetzt wird Robert K.s Anwältin mit dem Tod bedroht

Nach dem grauenhaften Verbrechen an der kleinen Hadishat ist die Wiener Polizei in höchster Alarmbereitschaft. Denn bei dem Begräbnis des Mädchens in Tschetschenien (siehe auch Video oben) wurde zu einem Rachemord an der Familie des Täters aufgerufen. Auch die Anwältin des 16-Jährigen wird jetzt massiv bedroht.