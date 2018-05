Mädchenmörder Robert K. von Mithäftlingen bedroht

Am Donnerstagnachmittag wurde über den Jugendlichen die Untersuchungshaft verhängt. Am Tag 1 in Österreichs größter Justizanstalt Wien-Josefstadt, besser bekannt als das „Landl“, stand Marmeladebrot zum Frühstück, Karfiolsuppe und Champignonsauce mit Knödel zu Mittag sowie Leberaufstrich abends auf dem Menüplan. Doch das Essen wird wohl - obwohl gerade die islamische Fastenzeit Ramadan ist - die geringste Sorge des Muslims sein.