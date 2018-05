Voll besetztes Auto stürzte in die Salzach

Ein voll besetztes Auto ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Lend und Schwarzach in die Salzach gestürzt. Der Fluss ist an der Stelle rund eineinhalb Meter tief. Die fünf Insassen - allesamt Burschen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren - konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Pkw befreien. Sie wurden von Wasserrettung und Feuerwehr geborgen.