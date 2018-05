Erste Festnahme nach Angriff auf Bürgermeister

„Was ich erlebt habe, war ein Albtraum“, sagte Giannis Boutaris griechischen Medien am Sonntag. Gesundheitlich gehe es ihm aber gut. Boutaris, der als einer der progressivsten Bürgermeister Griechenlands gilt, hatte an einem Gedenktag für Griechen teilgenommen, die Anfang vergangenen Jahrhunderts im Schwarzmeerraum von osmanischen Milizionären getötet oder vertrieben worden waren. An diesen Feiern nehmen traditionell neben Vertriebenenvereinen auch Rechtsextremisten teil.