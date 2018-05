Griechischer Bürgermeister flieht vor rechtem Mob

Entsetzliche Szenen haben sich am Samstagabend in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki am Rande eines Gedenktages abgespielt. Eine wütende Gruppe von Rechtsextremisten ging auf den 75-jährigen Bürgermeister der Stadt los. Die Männer traten ihn, warfen Flaschen und andere Gegenstände in seine Richtung und beschimpften ihn. Der Bürgermeister fiel zu Boden, konnte aber mithilfe eines Polizisten und zweier seiner Begleiter fliehen.