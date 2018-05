Österreichs größter Erfinder: AvW-Museum feiert

„Studien der Wirtschaftsuni Hamburg zeigen, dass der 1858 in Wien geborene und 1929 im Kärntner Mölbling gestorbene Welsbach durch seine Firmengründungen in Europa und Übersee der erfolgreichste Unternehmer der Zeit war,“ so Direktor Adunka. Zum Jubiläum erscheint ein Buch Adunkas über das Genie in den USA - beim Verlag Springer Publishing in New York.