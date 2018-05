Vier Stellen unbesetzt - Welser Hausärzte am Limit

Zwei Stellen nach Pensionierung unbesetzt, eine nach Krankheit

„Derzeit sind zwei Stellen nach Pensionierungen unbesetzt und eine dritte ist durch einen Langzeitkrankenstand der Ärztin weggefallen“, kennt Bezirksärztevertreter Wolfgang Raus, der seit 1990 eine Praxis in Wels betreibt, die Lage. Und weiter: „Die Patienten verteilen sich zwar auf Kollegen, aber die sind am Limit! Auch ich kann nicht mehr aufnehmen, habe an einigen Tagen bis zu 140 Patienten in meiner Praxis zu versorgen.“