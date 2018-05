Bleiburg: Geldstrafen nach Badeunfall

Bei Kleinkindern geht es um drei Minuten. Das ist die Zeitspanne, so doziert Gerichtsmediziner Wolfgang Tributsch, in der Kinder meist problemlos vor dem Ertrinken gerettet werden können. Bei Elias dagegen waren es mindestens fünf, vermutlich mehr als neun Minuten, in denen der damals Dreijährige bei einem Kindergartenausflug unbemerkt und bereits leblos im Wasser trieb. Heute liegt er im Wachkoma.