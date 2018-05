Heiraten wie ein Prinzenpaar

„Die klassische Märchenhochzeit in einem Schloss mit seinen wunderschönen Gärten gehört zu den absoluten Bestsellern“, weiß Bernhard Fichtenbauer. Der 36-Jährige betreibt das Portal www.hochzeits-location.info und untersuchte das Suchverhalten der User. Das Ergebnis: ein Drittel der Hochzeitspaare möchte auf einem der zehn beliebtesten Schlösser in Salzburg (Prielau in Zell am See, Leopoldskron, Mattsee, Mirabell, Fuschl, Hellbrunn, Seeburg in Seekirchen, Mönchstein, auf dem Ansitz Wartenfels in Thalgau oder auf Hohensalzburg) heiraten.