Vergewaltigte Frau im Sudan zu Tode verurteilt

Vergewaltigung in der Ehe wurde nicht als Straftat anerkannt

„Noura Hussein ist ein Opfer und das Urteil gegen sie ist eine unerträgliche Grausamkeit“, sagte Seif Magango, der stellvertretende Direktor von Amnesty International für Ostafrika. Im Sudan dürfen Kinder ab dem Alter von 10 Jahren heiraten beziehungsweise verheiratet werden. Der Richter in Husseins Fall hat Amnesty zufolge ein veraltetes Gesetz angewandt, das Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftat anerkennt.