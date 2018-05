Schülerin: „Allah mag Mädchen mit Kopftuch lieber“

Erst vor Kurzem ortete Ibrahim Olgun, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, eine „Scheindebatte“ rund um das Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen. Dies sei ein „direkter Eingriff in innerislamische Angelegenheiten“. Doch was eine Pädagogin im Gespräch mit „Addendum“ berichtet, ist schockierend und zeigt, dass es bei dem Thema keineswegs nur um das Recht auf Religionsausübung geht, sondern Kinder unter Druck gesetzt werden.