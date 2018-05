„Neue Qualität der Gewalt - vor allem in Wien“

Der #brennpunkt-Talk zum aktuellen und brisanten Thema „Gewalt an Schulen - Schluss mit den Einzelfall-Märchen“ läuft (Livestream oben)! Johann Gudenus (FPÖ) stellte bereits zu Beginn klar, dass man vor allem in Wien eine „neue Qualität der Gewalt“ erreicht habe, was er vor allem auf eine jahrelanges Fehlerverhalten der Politik zurückführte. Mit Kritik an „Multikulti“ sparte Gudenus naturgemäß nicht, wenngleich er auch klarstellte, dass „der Schüler nichts dafürkann, egal woher er kommt“. Stadtschulrats-Präsident Heinrich Himmer meinte, dass es bei 230.000 Schülern in Wien natürlich auch immer wieder zu Reibungspunkten komme - das sei auch immer so gewesen. Heute, etwa durch soziale Medien, herrschten allerdings völlig neue Umstände. „Wegschauen“ dürfe man nun keinesfalls, so Himmer. Wovor auch Autor und Aktivist Yigit Muk aus Berlin eindringlich warnte: „Es wird immer schlimmer.“