Neue Spitzmaus-Art auf den Philippinen entdeckt

Die Philippinen glänzen mit Biodiversität: 657 Vogelarten streifen und fliegen auf den 7641 Inseln des Landes herum, und mehr als 2000 Fischarten schwimmen in der umgebenden See. Damit sind die Philippinen der Staat mit der weltweit höchsten Konzentration an Säugetieren pro Quadratkilometer, so die Forscher.