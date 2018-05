Mutter getötet: Blutspuren nahezu im ganzen Haus!

Gleich in mehreren Zimmern des Wohnhauses in Leoben konnten die Experten der Polizei Blutspuren feststellen. Wie diese dort hingelangten und von wem sie überhaupt stammen, dazu gibt es bislang nur Theorien - die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus, die Ermittlungen sind in vollem Gange.