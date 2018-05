Leoben: Sohn tötete Mutter mit zahlreichen Stichen

Der 39-jährige Lebensgefährte der Steirerin hatte die Frau am Donnerstag blutüberströmt in ihrem Haus gefunden. Nur wenige Stunden zuvor war der Sohn (31) der Toten nur mit einer Unterhose bekleidet in Leoben umhergerannt. Er wurde gegen Mittag als Tatverdächtiger von der Polizei LKH Graz-Südwest festgenommen, wo er kurz zuvor eingeliefert worden war.