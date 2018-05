Frau (50) lag tot in Küche: Sohn festgenommen

Leiche lag am Küchenboden

Der Lebensgefährte hatte die Tote im gemeinsamen Haus in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) entdeckt. Das Einfamilienhaus liegt in einem dicht besiedelten Gebiet mitten im Ort gegenüber einem Tennisplatz. Die Leiche lag in der Küche am Boden. Der 39-Jährige verständigte gegen 6 Uhr die Polizei. Die Ermittler gehen von Fremdverschulden aus. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. „Derzeit sind die Gerichtsmedizinerin und der Staatsanwalt im Haus“, erklärte Chefinspektor Wolfgang Braunsar.