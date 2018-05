Bienen-Alarm bei Unfall: Helfer in Schutzanzügen

Der Imker war am Nachmittag am Weg in den Wald, um dort Bienenvölker, beziehungsweise Jungköniginnen einzuquartieren. Doch als er links in den Forst einfahren wollte, übersah er das entgegenkommende Auto eines Baunauers (19). Beim Unfall wurden beide Lenker und der Bruder (21) des 19-Jährigen verletzt, kamen ins Braunauer Spital.