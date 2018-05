Schulattentat: Mario S. schoss „ohne Vorwarnung“

Gaspistole bei Durchsuchung gefunden

Eine Alarmfahndung nach dem Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Der 18-Jährige stellte sich dann aber am Mittwoch gegen 20.45 Uhr bei einer Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf. Bei der anschließenden Festnahme waren Kräfte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, des Einsatzkommandos Cobra und der Landespolizeidirektion Wien zugegen. Der 18-Jährige wurde laut Schwaigerlehner noch in der Nacht das erste Mal einvernommen. Am Donnerstag wurde er erneut befragt und sollte im Laufe des Tages in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert werden. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine Gaspistole gefunden.