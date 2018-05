Schüler nach Attentat: „Die Angst spürt man schon“

„Das mitzuerleben war wirklich nicht schön“, erklärt ein 17 Jahre alter Schüler jener Schuleinrichtung in Niederösterreich, vor der am Mittwochnachmittag ein 19-Jähriger mit einer Schrotflinte angeschossen wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Gespräch mit krone.at schildert der Jugendliche leicht geschockt, aber dennoch äußerst gefasst, das Erlebte. Demnach habe der Verletzte unter anderem stark am Ohr geblutet und sei auch am Körper getroffen worden. An der Schule gehe die Angst um.