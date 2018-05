Attentat auf Schüler: Rätselraten über Motiv

Nachdem am Mittwoch vor einer Schule in Mistelbach in Niederösterreich ein 19-Jähriger von einem Schuss aus einer Schrotflinte getroffen und verletzt worden war, ist noch am Mittwochabend in Wien ein Verdächtiger gefasst worden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Grundwehrdiener, der sich selbst der Polizei stellte. An der Festnahme waren auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra und der Landespolizeidirektion Wien beteiligt. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, Hintergründe, Umstände und das Motiv der Tat liegen noch im Dunkeln.