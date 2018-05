Österreich geht gegen Schweden mit 0:7 unter

Der vierte Auftritt Österreichs bei der Eishockey-A-WM in Kopenhagen geriet zur Lehrstunde: Weltmeister Schweden nutzte die Fehler des Teams von Roger Bader gnadenlos aus, ging nach 60 Minuten wie schon am Sonntag gegen Russland als 0:7-Verlierer vom Eis. Dass der Sieg nicht noch höher ausfiel, lag an der skandinavischen Großzügigkeit.