Strolz-Rücktritt: Opposition so schwach wie nie

Enge Weggefährten des gebürtigen Vorarlbergers hatten es gewusst: Strolz hat genug von der Politik. Darauf deuteten auch einige dezente Anspielungen in letzter Zeit hin. Für viele kam der Schritt Montagmittag dann aber doch überraschend. Heute sei der Tag, an dem er eine geordnete Übergabe einleite, so der NEOS-Gründer. Er tue das nach dem Abschluss der „Aufbauphase“ und gebe gleichzeitig den „Auftakt für die nächste Wachstumsphase“. Zunächst werde er den Parteivorstand übergeben, in weiterer Folge auch das Amt des Klubobmanns und sich völlig aus der Politik zurückziehen.