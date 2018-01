NEOS-Chefin beim Skifahren von Blitz getroffen

Der Skitag am Loser begann mit Sonnenschein, doch plötzlich zog ein Gewitter auf, wie "Heute" berichtet. "Es war wie eine helle Explosion", so Meinl-Reisinger. Danach spürte die NEOS-Klubchefin einen Schlag und leichte Schmerzen in der Hand. Eine Untersuchung im Spital brachte Entwarnung.