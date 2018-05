Ehefrau nach Prügelattacke weiter in Lebensgefahr

Nach einer Not-OP schwebt eine Mitarbeiterin eines Blumenladens (32) im oberösterreichischen Wels weiter in Lebensgefahr. Wie berichtet, war die Frau am Montagabend vom Ehemann an ihrer Arbeitsstelle mit Fäusten und Füßen derart traktiert worden, dass sie einen offenen Schädelbruch erlitt. Das Paar dürfte zuletzt in Trennung gelebt haben. Der 29-Jährige konnte noch am Tatort festgenommen werden.