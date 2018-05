Mordversuch in Blumenladen: Schädelbruch bei Frau

Ein Beziehungsstreit dürfte am frühen Montagabend in einem Blumengeschäft in Wels eskaliert sein. Ein Mann attackierte dort eine Angestellte und verletzte sie schwer. Das Opfer wurde auf die Intensivstation des Klinikums Wels-Grieskirchen gebracht, der mutmaßliche Täter konnte unmittelbar darauf von der Polizei festgenommen werden.