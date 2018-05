F1-Betrug? Ermittlungen rund um Rennen in Monza

Betrugsskandal in der Formel 1? Die Staatsanwaltschaft in Italien hat Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung rund um das Rennen in Monza aufgenommen. Es geht dabei um 80 Millionen Euro. Laut Behörden wurde der ehemalige F1-Boss Bernie Ecclestone befragt - er habe jeden Vorwurf der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Nicolas Todt, Sohn des Weltverbandspräsidenten Jean Todt, wurde ebenfalls vernommen.