Neuer alter Präsident Putin besucht im Juni Wien

Arnold Schwarzenegger kommt am 15. Mai

Hoher Besuch nach Wien kommt am 15. Mai auch mit Arnold Schwarzenegger, daran soll auch seine Herz-OP nichts ändern. Arnie befindet sich auf dem Weg der Besserung und hat erstmals auch wieder sein Lieblingsrestaurant besuchen können. Einem weiteren Selfie mit dem Kanzler in Wien dürfte also nichts im Wege stehen.