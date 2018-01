Schwarzenegger bekam Privatkonzert im Stephansdom

Auf Snapchat wandte er sich in der Nacht gemeinsam mit Kurz an seine Fans und verkündet freudestrahlend: "Hallo, ich bin's. Ich bin hier in Wien mit Chancellor Kurz und wir werden als Partner am 15. Mai eine Umweltkonferenz organisieren. Seien Sie dort!" Dann übergibt er das Wort an den Bundeskanzler, der erklärt: "Wir sind dankbar, dass die Konferenz hier in Wien stattfindet, und freuen uns darauf, Ihr Gastgeber hier in Österreich sein zu dürfen." Schwarzenegger schließt den Clip mit seinen berühmten Worten: "Sehr schön, I'll be back!" Das letzte Wort überlasst der Ex-Politiker aber Kurz: "Wir sehen uns in Wien."