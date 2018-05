Amokfahrt im Drogenrausch endet mit WEGA-Einsatz

Via Kennzeichen ausgeforscht

Der 29-Jährige trat aufs Gaspedal, als ihn die Polizistin am Straßenrand stoppen wollte und raste auf sie zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sie sich retten. Die Amokfahrt war damit aber nicht zu Ende: Auch den Kollegen der Frau visierte der Lenker mit seinem PS-starken BMW an, ergriff dann die Flucht. Via Kennzeichen-Überprüfung war der Fahrerflüchtige aber schnell ausgeforscht.