„Hoffen auf konstruktive Zusammenarbeit“

SPÖ freut sich auf „gute Zusammenarbeit“

Und auch die SPÖ gratulierte Willi zum Wahlsieg: „Die SPÖ gratuliert dem neugewählten Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi“, hält Stadtparteivorsitzender Helmut Buchacher zum Ausgang der Stichwahl in der Tiroler Landeshauptstadt fest. Elisabeth Mayr, diese Woche vom Vorstand der Stadtpartei zum neuen sozialdemokratischen Senatsmitglied in Innsbruck gewählt, freut sich auf gute Zusammenarbeit. Es liege nun am neuen Stadtoberhaupt, eine tragfähige Koalition einzugehen, die alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker mitnimmt. „Das gilt insbesondere für die große Zahl an Nichtwähler, die mit offener und attraktiver Stadtpolitik wieder in den demokratischen Prozess integriert werden müssen“, so beide unisono.