Spritzte ungetestete Medizin: Biohacker (28) tot

Ein Held der internationalen Biohacker-Szene, Aaron Traywick, ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Er war durch umstrittene Aktionen berühmt geworden - so spritzte er sich selbst ungetestete Medikamente und glaubte daran, dass Krankheiten wie Krebs, HIV oder Herpes in der jüngsten Zukunft heilbar sein werden. Er wurde nun tot in einem Wellnessbereich in Washington aufgefunden.