Häupl: „Nur viele technische Fehler bei KH Nord“

„Es gibt keine Toleranz gegenüber Kriegsspielen in Schulen“

Zum Thema Islam-Kindergärten - erst am Samstag wurde ein neuer Aufreger bekannt, jüngst sorgten Kriegsspiele in Moscheen für negative Schlagzeilen - und der Nachfrage nach einem etwaigen Wegschauen aus einer „falsch verstandenen Toleranz heraus“ sagte Häupl: „Es gibt keine Toleranz gegenüber Kriegsspielen in Schulen, null Toleranz, das ist gar keine Frage.“ Er wolle auch nicht, dass türkische Staatsideologien verbreitet würden.