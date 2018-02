Fix: Häupl tritt am 24. Mai als Bürgermeister ab

Jetzt ist es fix: Michael Häupl wird am 24. Mai - nach über 23 Jahren im Amt - nun auch als Wiener Bürgermeister abtreten und das Zepter an seinen Nachfolger Michael Ludwig übergeben, der seit dem Sonderparteitag am 27. Jänner bereits Chef der Wiener SPÖ ist. Am 14. Mai wollen die Wiener Genossen in den Gremien weitere noch offene Personalentscheidungen klären. Es ist nämlich gut möglich, dass Ludwig bis zur offiziellen Amtsübernahme sein SPÖ-Stadtratsteam umbaut.