KH Nord: Stadt schaltet die Justiz ein!

Der öffentliche Druck war zu groß, die nach vielen Skandalfällen ohnehin schon angezählte Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) musste Donnerstagmittag dann doch handeln: Nach dem „Krone“-Bericht über die Bezahlung von 95.000 Euro Steuergeld an den „Bewusstseins-Forscher“ Christoph F. ordnete Frauenberger an, dass eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geht. So hat der Bewusstseins-Coach – wie „Krone“-Leser bereits wissen – in drei Monaten bis Jänner 2018 die „Schwingungen am Spitalsgrundstück erhöht“, angeblich einen „Energie-Schutzring“ um die Baustelle errichtet und noch in Wien-Floridsdorf „die Materie gesichert“.