Virus legte Top-Team lahm

Zweiter Hallein-Sieg in Folge, Bergheim nach 1:7 am Boden

Erst drei Jahre ist es her, seit Zell am See höher gewonnen hat. Mit der 7:1-Abfuhr zementierte man Bergheim im Keller ein. „Am Ende sind sie auseinandergebrochen“, meinte Zell-Sportchef Kasper. „Es ist frustrierend“, ärgerte sich Bergheim-Gegenstück Peter. Zumal die Konkurrenz anschrieb. Union Hallein feierte im Exil bei Lokalrivale FC Hallein - am eigenen Grün kippte ein Zaun beim Ballnetz hinter dem tor um, am Kunstrasen machte die Sprinkleranlage schlapp - einen 2:0-Heimsieg gegen Altenmarkt. „Wir sind wieder da“, war Sportchef König entsprechend frohen Mutes. Die Eder-Boys sind breits sechs Spiele unbezwungen. Der Tennengauer Abstiegskonkurrent Golling hatte wiederum gegen Eugendorf das Nachsehen - 1:3 nach 1:0-Führung.