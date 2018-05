Schießübungen in Schule: Ruf nach Konsequenzen

„Es wird wohl intern was passieren. Aber nachdem der Fall an die Öffentlichkeit gelangt ist, haben sich zahlreiche besorgte Eltern gemeldet. Seitens der Schule hätte man zumindest öffentlich kundtun müssen, welche Konsequenzen dieser Vorfall haben werde“, erklärt der provisorische Bildungsdirektor Rudolf Altersberger. „Man will schließlich wissen, mit welchen Strafen die Buben rechnen müssen. Aber auch die verantwortlichen Eltern müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Denn wie kann es sein, dass Kinder eine Waffe in die Schule mitnehmen können?“, meint Altersberger.