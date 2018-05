Trump: „Ich ändere keine Geschichten“

In der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels will US-Präsident Donald Trump trotz der Bestätigung einer Zahlung von 130.000 (rund 108.000 Euro) Dollar an seinen damaligen Anwalt Michael Cohen nicht von einer Kehrtwende sprechen. Die gleiche Summe hatte Cohen laut eigenen Angaben an Daniels gezahlt, damit sich die Frau zum Schweigen über ein angebliches Sexabenteuer mit Trump verpflichtet. Zuvor hatte Trump bestritten, von der Zahlung gewusst zu haben. Doch nach einem Interview seines neuen Rechtsbeistands Rudolph Giuliani, in dem dieser von einer Erstattung der Summe durch den damals wahlkämpfenden Trump sprach, gab auch der Chef im Weißen Haus die Zahlung an den Anwalt zu. Das sei aber dennoch keine „Änderung der Geschichte“, erklärte Trump am Freitag vor Journalisten.