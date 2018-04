Stürmischer Auftritt von Porno-Star Stormy Daniels

Stormy Daniels will, „dass jeder die Wahrheit erfährt“

Am Montag erschien Stormy Daniels vor dem New Yorker Gericht, um der Anhörung im Zuge der Ermittlungen gegen Cohen beizuwohnen. Die chaotischen Szenen bei ihrer Ankunft vor dem Gerichtsgebäude ließen einen Passanten unter Kopfschütteln zu folgendem Satz hinreißen: „Willkommen in der Trump-Präsidentschaft.“ Auch nach dem Hearing war der Rummel groß. „Herr Cohen hat sich seit Jahren so aufgeführt, als stünde er über dem Gesetz. Das ist jetzt vorbei. Mein Anwalt und ich sind entschlossen, sicherzustellen, dass jeder die Wahrheit erfährt“, sagte die Pornodarstellerin nach der Anhörung vor Journalisten.