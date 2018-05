Trump zahlte doch Geld an Pornostar Stormy Daniels

Überraschende Wende: US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani nun doch 130.000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt, damit die mutmaßliche Affäre mit der Pornodarstellerin geheim bleibt. Trump habe von der Zahlung gewusst und seinem Anwalt Michael Cohen die Summe überwiesen, sagte Giuliani am Mittwoch in einem Interview des Senders Fox News. „Soweit ich weiß, kannte er nicht die Einzelheiten, aber generell wusste er, wie Michael solche Dinge klärt.“ Giuliani ist ein langjähriger Freund Trumps und seit April einer seiner Rechtsberater. Bislang hatte Trump stets behauptet, er habe nichts von der Zahlung gewusst und auch nicht davon, woher Cohen das Geld hatte.