Ein Sonnengruß für die kleinen Yogis

Jetzt also auch Yoga. Die zweifache Mutter Elisabeth Bruzek aus Elsbethen hat im Vorjahr die Ausbildung für Kinderyoga gemacht und bringt nun den Schülern diverse Übungen - eben von Sonnengruß bis Krieger - bei. „Kinder lernen schnell. Es geht um Bewegung und Ruhe, und sie machen es schon nach kurzer Zeit wie die Großen“, weiß sie, dass dadurch auch die Konzentration gefördert wird. „Trotzdem die Hauptsache, es macht Spaß“, so Bruzek. Burschen und Mädchen aller Schulstufen, auch mit unterschiedlichen Förderbedürfnissen, hat sie dabei in ihrer Gruppe. Und sie bietet mit ihrer Initiative „Sonnenzeit“ auch neben der Schule Kinderkurse an. Bruzek: „Ich selbst habe vor zehn Jahren mit dem Yoga begonnen, während der Schwangerschaft. es hat mich sehr beruhigt.“