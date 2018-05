20-Jährige von zwei Männern mit Messer verletzt

In der Kärntner Gemeinde St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land hat am Donnerstag eine 20-jährige Frau bei einem Überfall schwere Verletzungen erlitten. Laut Angaben der Polizei wurde sie gegen 17 Uhr von zwei Männern mit einer Stichwaffe attackiert und dabei am Bauch verletzt. Eine Großfahndung mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und eines Hubschraubers läuft.